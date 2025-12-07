Marché de Noël de Fétilly La Rochelle
Marché de Noël de Fétilly La Rochelle dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël de Fétilly
Salle municipale Place du curé Crampette La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Le CADIF organise son traditionnel marché de Noël et présente une vingtaine d’exposants.
.
Salle municipale Place du curé Crampette La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 30 35 99 cadif@hotmail.fr
English : Christmas Market in Fétilly
CADIF organizes its traditional Christmas market, featuring some twenty exhibitors.
German : Weihnachtsmarkt in Fétilly
CADIF veranstaltet seinen traditionellen Weihnachtsmarkt und präsentiert rund 20 Aussteller.
Italiano :
Il CADIF organizza il suo tradizionale mercatino di Natale, con una ventina di espositori.
Espanol : Mercado de Navidad en Fétilly
CADIF celebra su tradicional mercado navideño, con una veintena de expositores.
