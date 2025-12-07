Marché de Noël de Fétilly La Rochelle

Marché de Noël de Fétilly La Rochelle dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël de Fétilly

Salle municipale Place du curé Crampette La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Le CADIF organise son traditionnel marché de Noël et présente une vingtaine d’exposants.

Salle municipale Place du curé Crampette La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 30 35 99 cadif@hotmail.fr

English : Christmas Market in Fétilly

CADIF organizes its traditional Christmas market, featuring some twenty exhibitors.

German : Weihnachtsmarkt in Fétilly

CADIF veranstaltet seinen traditionellen Weihnachtsmarkt und präsentiert rund 20 Aussteller.

Italiano :

Il CADIF organizza il suo tradizionale mercatino di Natale, con una ventina di espositori.

Espanol : Mercado de Navidad en Fétilly

CADIF celebra su tradicional mercado navideño, con una veintena de expositores.

