Marché de Noël de Fleuré Fleuré

Marché de Noël de Fleuré

Marché de Noël de Fleuré Fleuré samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël de Fleuré

Place de la Poste Fleuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Le comité d’animation de Fleuré, en collaboration avec les associations de la commune, organise des animations de Noël.

– Manège gratuit
– Boutiques de créateurs et producteurs locaux
– Animations maquillage, déco, poney, foot
– Passage du Père Noël dans l’après-midi à partir de 16h
– Restauration sur place
– Apéritif offert à partir de 18h   .

Place de la Poste Fleuré 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 42 60 15  contact@fleure86.fr

English : Marché de Noël de Fleuré

German : Marché de Noël de Fleuré

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de Fleuré Fleuré a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme des Vallées du Clain