Marché de Noël de Fleuré Fleuré

Place de la Poste Fleuré Vienne
Le comité d’animation de Fleuré, en collaboration avec les associations de la commune, organise des animations de Noël.
– Manège gratuit
– Boutiques de créateurs et producteurs locaux
– Animations maquillage, déco, poney, foot
– Passage du Père Noël dans l’après-midi à partir de 16h
– Restauration sur place
– Apéritif offert à partir de 18h .
Place de la Poste Fleuré 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 42 60 15 contact@fleure86.fr
