Marché de Noël de Fleuré

Place de la Poste Fleuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le comité d’animation de Fleuré, en collaboration avec les associations de la commune, organise des animations de Noël.

– Manège gratuit

– Boutiques de créateurs et producteurs locaux

– Animations maquillage, déco, poney, foot

– Passage du Père Noël dans l’après-midi à partir de 16h

– Restauration sur place

– Apéritif offert à partir de 18h .

Place de la Poste Fleuré 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 42 60 15 contact@fleure86.fr

English : Marché de Noël de Fleuré

German : Marché de Noël de Fleuré

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de Fleuré Fleuré a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme des Vallées du Clain