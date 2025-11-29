Marché de Noël de Fontaine-la-Mallet Fontaine-la-Mallet

Marché de Noël de Fontaine-la-Mallet

Place Saint-Valéry Fontaine-la-Mallet Seine-Maritime

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

La magie de Noël s’installe à Fontaine-La-Mallet le samedi 29 novembre de 10h30 à 20h30 et le dimanche 30 novembre de 10h à 17h !

Venez flâner parmi 30 stands aux mille couleurs décorations de Noël, bijoux, bougies, créations en bois et en résine, douceurs sucrées, vins, thés, cuisine vietnamienne et antillaise… Il y en aura pour tous les goûts !

À 17h30 samedi, ne manquez pas l’illumination du grand sapin, décoré avec amour par les enfants du village.

Les plus petits pourront faire un tour à bord du Crapi Express, le petit train du parc de La Fontaine Enchantée (1 €, au profit du Téléthon), et bien sûr, rencontrer le Père Noël pour une photo souvenir magique.

Un week-end chaleureux et festif à partager en famille ou entre amis — l’esprit de Noël n’attend plus que vous à Fontaine-La-Mallet ! .

English : Marché de Noël de Fontaine-la-Mallet

