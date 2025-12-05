Marché de Noël de Fors Fors
Marché de Noël de Fors Fors vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël de Fors
Allée du Champ de Foire Fors Deux-Sèvres
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Marché de Noël de Fors organisé par l’APE de Fors le vendredi 5 décembre 2025 de 16h30 à 21h30.
Au programme
– + de 30 exposants pour vos cadeaux, coups de cœur et trouvailles enchantées
– Une conteuse pour vous embarquer dans la magie de Noël
– Le Père Noël en personne pour écouter les souhaits et pour les photos
– La fanfare un Noël au balcon va rythmer votre soirée.
– Des tours de calèche pour nous emmener dans la magie de Noël
– Un magicien pour vous bluffer.
– Un Caricaturiste pour réaliser vos plus beaux portraits.
Côté repas:
– Une tartiflette fondante signée @Boucherie de fors et une douceur d’hiver de la boulangerie Pillet— sur réservation !
Ou les délicieux burger de chez Roule Tonton.
Et pour finir… un feu d’artifice pyromélodique pour faire chanter les étoiles ! .
Allée du Champ de Foire Fors 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
