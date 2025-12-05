Marché de Noël de Fors Fors

Marché de Noël de Fors

Allée du Champ de Foire Fors Deux-Sèvres

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Marché de Noël de Fors organisé par l’APE de Fors le vendredi 5 décembre 2025 de 16h30 à 21h30.

Au programme

– + de 30 exposants pour vos cadeaux, coups de cœur et trouvailles enchantées

– Une conteuse pour vous embarquer dans la magie de Noël

– Le Père Noël en personne pour écouter les souhaits et pour les photos

– La fanfare un Noël au balcon va rythmer votre soirée.

– Des tours de calèche pour nous emmener dans la magie de Noël

– Un magicien pour vous bluffer.

– Un Caricaturiste pour réaliser vos plus beaux portraits.

Côté repas:

– Une tartiflette fondante signée @Boucherie de fors et une douceur d’hiver de la boulangerie Pillet— sur réservation !

Ou les délicieux burger de chez Roule Tonton.

Et pour finir… un feu d’artifice pyromélodique pour faire chanter les étoiles ! .

