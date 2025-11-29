Marché de Noël de Fortschwihr

22 C Grand rue Fortschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29 23:59:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Marché de Noël sur deux jours avec des artisans, créateurs et artistes.

Marché de Noël sur deux jours avec des artisans, créateurs et artistes.

Le samedi soir aura lieu un après-ski avec Elass vibes 68. Le père noël sera présent le samedi à 17h à 19h et le dimanche de 15h à 17h.

Les enfants pourront se faire maquiller sur place de 17h à 20h le samedi et le dimanche de 13h à18h.

Le dimanche: repas organisé par les pompiers sur réservation, sculpteur sur bois de 11h à 17h. Clown bigoudi de 14h à 17h. Poneys de 11h à 16h30

.

22 C Grand rue Fortschwihr 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 41 89 mairie.fortschwihr@wanadoo.fr

English :

Two-day Christmas market with craftspeople, designers and artists.

German :

Zweitägiger Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkern, Designern und Künstlern.

Italiano :

Un mercatino di Natale di due giorni con artigiani, designer e artisti.

Espanol :

Un mercado navideño de dos días en el que participan artesanos, diseñadores y artistas.

L’événement Marché de Noël de Fortschwihr Fortschwihr a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme de Colmar