Marché de Noël de Fortschwihr Fortschwihr
samedi 28 novembre 2026 · Fortschwihr
Informations pratiques
Fortschwihr
Marché de Noël de Fortschwihr
22 C Grand rue Fortschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-28 11:00:00
fin : 2026-11-29 20:00:00
Date(s) :
2026-11-28 2026-11-29
Marché de Noël sur deux jours avec des artisans, créateurs et artistes.
Amusez-vous lors de la soirée après-ski.
Profitez du passage du Père Noël.
Marché de Noël sur deux jours avec des artisans, créateurs et artistes.
Le samedi soir à partir 19h aura lieu un après-ski.
Le père noël sera présent le samedi à 17h à 19h et le dimanche de 14h à 18h.
Le dimanche, profitez du concert de la Chorale Les Ptites Croches ainsi que de la présence du sculpteur sur bois présent de 11h à 17h.
Suite du programme à venir. 0 .
22 C Grand rue Fortschwihr 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 41 89 mairie.fortschwihr@wanadoo.fr
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English :
A two-day Christmas market featuring artisans, designers, and artists.
Have fun at the après-ski party.
Enjoy a visit from Santa Claus.
L’événement Marché de Noël de Fortschwihr Fortschwihr a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Colmar