Informations pratiques

Fortschwihr

Marché de Noël de Fortschwihr

22 C Grand rue Fortschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-28 11:00:00

fin : 2026-11-29 20:00:00

Date(s) :

2026-11-28 2026-11-29

Marché de Noël sur deux jours avec des artisans, créateurs et artistes.

Amusez-vous lors de la soirée après-ski.

Profitez du passage du Père Noël.

Marché de Noël sur deux jours avec des artisans, créateurs et artistes.

Le samedi soir à partir 19h aura lieu un après-ski.

Le père noël sera présent le samedi à 17h à 19h et le dimanche de 14h à 18h.

Le dimanche, profitez du concert de la Chorale Les Ptites Croches ainsi que de la présence du sculpteur sur bois présent de 11h à 17h.

Suite du programme à venir. 0 .

22 C Grand rue Fortschwihr 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 41 89 mairie.fortschwihr@wanadoo.fr

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English :

A two-day Christmas market featuring artisans, designers, and artists.

Have fun at the après-ski party.

Enjoy a visit from Santa Claus.

L’événement Marché de Noël de Fortschwihr Fortschwihr a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Colmar