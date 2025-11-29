Marché de Noël de Francescas Francescas

Marché de Noël de Francescas

A l’occasion du marché de Noël de Francescas, de nombreuses animations sont prévues toute la journée !

Artisans, produits gourmands et cadeaux uniques, plus de 30 exposants vous attendent ! Présence du Père Noël, activités manuelles pour enfants. Restauration sur place gaufres, crêpes, chocolat chaud et buvette. .

Salle des fêtes Francescas 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 73 55 84

