Marché de Noël de Francescas Francescas samedi 29 novembre 2025.

Salle des fêtes Francescas Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

2025-11-29

A l’occasion du marché de Noël de Francescas, de nombreuses animations sont prévues toute la journée !
Artisans, produits gourmands et cadeaux uniques, plus de 30 exposants vous attendent ! Présence du Père Noël, activités manuelles pour enfants. Restauration sur place gaufres, crêpes, chocolat chaud et buvette.   .

Salle des fêtes Francescas 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 73 55 84 

L’événement Marché de Noël de Francescas Francescas a été mis à jour le 2025-11-14 par OT de l’Albret