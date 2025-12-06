Marche de Noël de Francueil Francueil

Marche de Noël de Francueil

Place Verdun Francueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Samedi 6 décembre marché de Noël de 10h à 18h Place Verdun à Francueil Exposants, présence du Père Noël, maquillage pour enfants, restauration sur place, vin chaud (proposé par l’APE Francueil Chisseaux).

Place Verdun Francueil 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 32 91 43

English :

Saturday, December 7, Christmas market from 10am to 6pm Place Verdun in Francueil: Exhibitors, Santa Claus, food, mulled wine (proposed by APE Francueil Chisseaux)

German :

Samstag, 7. Dezember Weihnachtsmarkt von 10 bis 18 Uhr Place Verdun in Francueil: Aussteller, Weihnachtsmann, Essen und Trinken, Glühwein (angeboten von der Elternvereinigung Francueil Chisseaux)

Italiano :

Sabato 7 dicembre: mercatino di Natale dalle 10.00 alle 18.00 in Place Verdun a Francueil: bancarelle, Babbo Natale, catering, vin brulé (organizzato dall’APE Francueil Chisseaux)

Espanol :

Sábado 7 de diciembre: mercado navideño de 10.00 a 18.00 h en la plaza Verdun de Francueil: puestos, Papá Noel, catering, vino caliente (organizado por APE Francueil Chisseaux)

