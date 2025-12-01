Marché de Noël de Fromentières route de Châlons Fromentières
Marché de Noël de Fromentières route de Châlons Fromentières vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël de Fromentières
route de Châlons Salle des Fêtes la Fromentine Fromentières Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 21:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Tout public
Illuminations artisans producteurs locaux. .
route de Châlons Salle des Fêtes la Fromentine Fromentières 51210 Marne Grand Est +33 3 26 81 61 57
English : Marché de Noël de Fromentières
L’événement Marché de Noël de Fromentières Fromentières a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme de Montmirail et sa région