Marché de Noël de Fronsac Fronsac

Fronsac Gironde

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12 2025-12-13

Plongez dans la magie de Noël au cœur de notre marché féerique !

Pour la 9ème édition de notre Marché de Noël, laissez-vous envoûter par l’atmosphère enchantée où la féérie et la magie de cette période festive prennent vie. Sous un ciel illuminé de guirlandes scintillantes, venez découvrir les trésors des artisans et créateurs locaux qui vous proposent des créations uniques et authentiques, parfaites pour vos cadeaux de Noel.

Chaque année, pour vous offrir ce moment magique, une cinquantaine de bénévoles se mobilisent avec passion

vendredi 12

16h30 Marche des enfants depuis l’école dans le village

17h00 Accueil des enfants en lumière, bonbons et barbe à papa

18h30 Conte de Noël

samedi 13

10h à 23h marché artisanal

11h00 Accueil de nos aînés avec un spectacle en musique et chants

16h30 Spectacle poétique pour enfants

21h à 00h concert « les lapins de Fronsac » variété pop .

Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 19 86 05 festifronsac@gmail.com

