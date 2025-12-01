Marché de Noël de Garat rue du Stade Garat
Marché de Noël de Garat rue du Stade Garat samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël de Garat
rue du Stade Sallle polyvalente Garat Charente
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Plongez dans la magie de Noël au cœur d’un marché stands de producteurs locaux, senteurs de vin chaud, artisanat local et douce musique hivernale vous attendent pour un moment chaleureux et convivial à partager en famille ou entre amis.
rue du Stade Sallle polyvalente Garat 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 73 17 67 ape.garat16@gmail.com
English :
Immerse yourself in the magic of Christmas at the heart of a market: stalls from local producers, the scent of mulled wine, local crafts and soft winter music await you for a warm and friendly moment to share with family and friends.
German :
Tauchen Sie auf einem Markt in die Magie der Weihnacht ein: Stände lokaler Produzenten, der Duft von Glühwein, lokales Kunsthandwerk und leise Wintermusik erwarten Sie für einen warmen und geselligen Moment, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können.
Italiano :
Immergetevi nella magia del Natale nel cuore di un mercatino: le bancarelle dei produttori locali, il profumo del vin brulé, l’artigianato locale e la dolce musica invernale vi aspettano per un momento caldo e accogliente da condividere con la famiglia e gli amici.
Espanol :
Sumérjase en la magia de la Navidad en el corazón de un mercado: puestos de productores locales, olor a vino caliente, artesanía local y suave música invernal le esperan para un momento cálido y acogedor que compartir con la familia y los amigos.
