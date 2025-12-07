Marché de Noël de Gauriac Saint-Paul
Marché de Noël de Gauriac Saint-Paul dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël de Gauriac
Salle la Gabare Saint-Paul Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
La Commune de Gauriac vous invite à son Marché de Noël, le 7 décembre 2025, à la salle la Gabare. Au programme exposants locaux; vente d’articles artisanaux faits main. Petites collations et café. .
Salle la Gabare Saint-Paul 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 80 08
