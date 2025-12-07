Marché de Noël de Gauriac Saint-Paul

Marché de Noël de Gauriac

Salle la Gabare Saint-Paul Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

La Commune de Gauriac vous invite à son Marché de Noël, le 7 décembre 2025, à la salle la Gabare. Au programme exposants locaux; vente d’articles artisanaux faits main. Petites collations et café. .

Salle la Gabare Saint-Paul 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 80 08

English : Marché de Noël de Gauriac

German :

Italiano :

Espanol : Marché de Noël de Gauriac

