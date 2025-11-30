Marché de Noël de Gençay Résidence Autonomie de Gençay Gençay
Marché de Noël de Gençay Résidence Autonomie de Gençay Gençay dimanche 30 novembre 2025.
Résidence Autonomie de Gençay 1 cité de la Roche Gençay Vienne
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Venez découvrir les idées cadeaux confectionnées par nos aînés et le personnel ! Dégustez crêpes, gâteaux maison et chocolats chauds. Tombola avec tirage à 17h. .
Résidence Autonomie de Gençay 1 cité de la Roche Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 42 74 contact@ehpadgencay.fr
