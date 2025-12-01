Marché de Noël de Gennes-Longuefuye Gennes-Longuefuye
La Rouérie Gennes-Longuefuye Mayenne
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-21
Profitez du marché de noel à la Rouérie à Gennes-Longuefuye !
Notre marché de Noël a la ferme aura lieu le dimanche 21 décembre de 10h à 18h à la Rouerie à Longuefuye.
De nombreux exposants vous y attendrons avec beaucoup de produits pour garnir vos tables de fêtes ainsi que pour faire vos cadeaux !! .
La Rouérie Gennes-Longuefuye 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 77 80 22 03
English :
Enjoy the Christmas market at La Rouérie in Gennes-Longuefuye!
German :
Genießen Sie den Weihnachtsmarkt in La Rouérie in Gennes-Longuefuye!
Italiano :
Godetevi il mercatino di Natale a La Rouérie a Gennes-Longuefuye!
Espanol :
Disfrute del mercado navideño de La Rouérie, en Gennes-Longuefuye
