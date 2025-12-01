Marché de Noël de Gennes-Longuefuye

La Rouérie Gennes-Longuefuye Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Profitez du marché de noel à la Rouérie à Gennes-Longuefuye !

Notre marché de Noël a la ferme aura lieu le dimanche 21 décembre de 10h à 18h à la Rouerie à Longuefuye.

De nombreux exposants vous y attendrons avec beaucoup de produits pour garnir vos tables de fêtes ainsi que pour faire vos cadeaux !! .

La Rouérie Gennes-Longuefuye 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 77 80 22 03

English :

Enjoy the Christmas market at La Rouérie in Gennes-Longuefuye!

German :

Genießen Sie den Weihnachtsmarkt in La Rouérie in Gennes-Longuefuye!

Italiano :

Godetevi il mercatino di Natale a La Rouérie a Gennes-Longuefuye!

Espanol :

Disfrute del mercado navideño de La Rouérie, en Gennes-Longuefuye

L’événement Marché de Noël de Gennes-Longuefuye Gennes-Longuefuye a été mis à jour le 2025-11-20 par SUD MAYENNE