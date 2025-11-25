Marché de Noël de Gentioux salle polyvalente de Gentioux Gentioux-Pigerolles

Marché de Noël de Gentioux

salle polyvalente de Gentioux 6 Place du Monument Gentioux-Pigerolles Creuse

Le Club de l’amitié de Gentioux-Pigerolles organise le marché de Noël 2025.

Au programme, plusieurs stands d’artisans locaux, des ateliers de décoration pour les enfants et une buvette proposant crêpes et vin chaud.

Rendez-vous à la salle polyvalente le dimanche 14 décembre à partir de 11h.

Réservation au 06 83 33 42 47

club.amitie.aine23@gmail.com .

