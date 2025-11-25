Marché de Noël de Gentioux salle polyvalente de Gentioux Gentioux-Pigerolles
Marché de Noël de Gentioux salle polyvalente de Gentioux Gentioux-Pigerolles dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël de Gentioux
salle polyvalente de Gentioux 6 Place du Monument Gentioux-Pigerolles Creuse
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Le Club de l’amitié de Gentioux-Pigerolles organise le marché de Noël 2025.
Au programme, plusieurs stands d’artisans locaux, des ateliers de décoration pour les enfants et une buvette proposant crêpes et vin chaud.
Rendez-vous à la salle polyvalente le dimanche 14 décembre à partir de 11h.
Réservation au 06 83 33 42 47
club.amitie.aine23@gmail.com .
salle polyvalente de Gentioux 6 Place du Monument Gentioux-Pigerolles 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 33 42 47 club.amitie.aine23@gmail.com
