MARCHÉ DE NOËL DE GIGEAN

Avenue de Béziers Gigean Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Le marché de Noël de Gigean est un rendez-vous incontournable pour partager la magie des fêtes dans une atmosphère chaleureuse et festive.

La magie de Noël s’installe à Gigean !Le marché de Noël revient les samedi 13 et dimanche 14 décembre à la Halle des Sports (avenue de Béziers 34770 Gigean). Venez vivre un véritable moment enchanté en famille ou entre amis !Plongez dans une ambiance féérique, lumineuse et conviviale, avec de nombreux stands, des douceurs de saison et des idées cadeaux.Profitez d’animations pour tous ateliers créatifs, maquillage, déambulations du Père Noël, chorale de Noël…Participez au concours du pull de Noël drôle, kitsch ou élégant, tout est permis pour tenter de remporter un des prix !Soutenez l’action solidaire du CMJ avec l’opération “Un jouet, un sourire” donnez une seconde vie à vos jouets et offrez du bonheur à un enfant.Le marché de Noël de Gigean est un rendez-vous incontournable pour partager la magie des fêtes dans une atmosphère chaleureuse et festive.Nous vous attendons nombreux ! .

Avenue de Béziers Gigean 34770 Hérault Occitanie +33 4 67 46 64 64 service-com@ville-gigean.fr

English :

Gigean’s Christmas market is the perfect place to share the magic of the festive season in a warm and festive atmosphere.

L’événement MARCHÉ DE NOËL DE GIGEAN Gigean a été mis à jour le 2025-11-26 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE