Marché de Noël de Gizay Salle des Fêtes Claude Pacton Gizay

Marché de Noël de Gizay

Salle des Fêtes Claude Pacton Route de Nieuil Gizay Vienne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Venez faire vos achats de Noël et vous réchauffer avec des boissons chaudes, déguster des crêpes et des gaufres…

Mais aussi, participer au concours de dessins du Père Noël et à la tombola.

Passage du Père Noël dans l’après-midi. .

86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine seesf86@orange.fr

