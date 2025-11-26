Marché de Noël de Gizay Salle des Fêtes Claude Pacton Gizay
Marché de Noël de Gizay samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël de Gizay
Salle des Fêtes Claude Pacton Route de Nieuil Gizay Vienne
Venez faire vos achats de Noël et vous réchauffer avec des boissons chaudes, déguster des crêpes et des gaufres…
Mais aussi, participer au concours de dessins du Père Noël et à la tombola.
Passage du Père Noël dans l’après-midi. .
Salle des Fêtes Claude Pacton Route de Nieuil Gizay 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine seesf86@orange.fr
