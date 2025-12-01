Marché de Noël de Grand Quevilly Salle Marx Dormoy Le Grand-Quevilly

Marché de Noël de Grand Quevilly

✨ Le 2ᵉ Marché de Noël de Grand-Quevilly Développement arrive ! ✨

Samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025

De 10h à 19h30 le samedi et 18h00 le dimanche

Salle Marx Dormoy, Place Gabriel Péri, 76120 Grand-Quevilly en intérieur (confort garanti, peu importe la météo)

Venez plonger dans l’ambiance magique des fêtes de fin d’année et découvrez une variété d’exposants créateurs, artisans, commerçants et producteurs locaux vous proposeront des idées cadeaux originales et des décorations de Noël magiques ✨

Au programme

Rencontre avec le Père Noël

Buvette pour petits plaisirs et moments conviviaux

Animations pour enfants

Tombola avec de nombreux lots à gagner

Un moment festif et chaleureux à partager en famille ou entre amis ❤️

Entrée libre et gratuite

Rendez-vous les 13 et 14 décembre à Grand-Quevilly pour célébrer ensemble la magie de Noël ! .

