Marché de Noël de Grolejac

Salle des fêtes Groléjac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Comme chaque année, Groléjac vous invite à son traditionnel Marché de Noël.

Rendez-vous le dimanche 7 décembre de 10h à 18h30 à la salle des fêtes et aux abords.

De quoi commencer à préparer les fêtes de fin d’année !

Pour les exposants, renseignements au 06 74 24 37 57.

Salle des fêtes Groléjac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 24 37 57

English : Marché de Noël de Grolejac

As every year, Groléjac invites you to its traditional Christmas Market.

Join us on Sunday December 7 from 10am to 6.30pm in the village hall and surrounding area.

Get ready for the festive season!

For information on exhibitors, call 06 74 24 37 57.

German : Marché de Noël de Grolejac

Wie jedes Jahr lädt Groléjac Sie zu seinem traditionellen Weihnachtsmarkt ein.

Treffpunkt ist am Sonntag, den 7. Dezember, von 10 bis 18.30 Uhr im Festsaal und in der Umgebung.

Eine gute Gelegenheit, um mit den Vorbereitungen für die Feiertage zu beginnen!

Informationen zu den Ausstellern erhalten Sie unter der Nummer 06 74 24 37 57.

Italiano :

Come ogni anno, Groléjac vi invita al suo tradizionale mercatino di Natale.

Venite domenica 7 dicembre dalle 10.00 alle 18.30 all’interno e nei dintorni del municipio.

È il modo perfetto per iniziare a prepararsi alle festività!

Per informazioni sulle bancarelle, chiamare il numero 06 74 24 37 57.

Espanol : Marché de Noël de Grolejac

Como cada año, Groléjac le invita a su tradicional Mercado de Navidad.

Acérquese el domingo 7 de diciembre, de 10.00 a 18.30 h, al ayuntamiento y sus alrededores.

Es la ocasión perfecta para empezar a preparar las fiestas

Para más información sobre los puestos, llame al 06 74 24 37 57.

L’événement Marché de Noël de Grolejac Groléjac a été mis à jour le 2025-10-29 par Périgord Noir Vallée Dordogne