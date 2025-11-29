Marché de Noël de Gruchet-le-Valasse Salle Claude Laplace Gruchet-le-Valasse

Marché de Noël de Gruchet-le-Valasse

Salle Claude Laplace 250 Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

L’association Les boutiques de Gruchet-le-Valasse vous concocte un marché de Noël comme vous les aimez savoir-faire local, artisans et producteurs, idées cadeaux, animations pour les petits et les grands et petite restauration sur place ! .

Salle Claude Laplace 250 Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 04 78 lesboutiquesdegruchet@gmail.com

English : Marché de Noël de Gruchet-le-Valasse

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de Gruchet-le-Valasse Gruchet-le-Valasse a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme