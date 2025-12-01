Marché de Noël de Guéret Guéret

Place du Marché Guéret

Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-14

2025-12-12

Marché de Noël organisé par la Ville de Guéret avec le village de Noël, la venue du Père-Noël, des animations musicales et d’autre surprises.   .

Place du Marché Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00 

