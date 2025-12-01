Marché de Noël de Guéret Guéret
Marché de Noël de Guéret Guéret vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël de Guéret
Place du Marché Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-12
Marché de Noël organisé par la Ville de Guéret avec le village de Noël, la venue du Père-Noël, des animations musicales et d’autre surprises. .
Place du Marché Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00
English : Marché de Noël de Guéret
German : Marché de Noël de Guéret
Italiano :
Espanol : Marché de Noël de Guéret
L’événement Marché de Noël de Guéret Guéret a été mis à jour le 2025-04-30 par Creuse Tourisme