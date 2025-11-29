Marché de Noël de GUERIGNY

Marché Couvert + chapiteau Guérigny Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Marché de noël ,artisanat, produits des terroirs, crêpes, vin chaud ,chocolat chaud, vins, huitres, foie gras, champagne, bière, chocolats, miel, gaufres présence du père noël ,photos avec le père noël etc. .

Marché Couvert + chapiteau Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 31 85 guerignyenfete58@gmail.com

English : Marché de Noël de GUERIGNY

German : Marché de Noël de GUERIGNY

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de GUERIGNY Guérigny a été mis à jour le 2025-11-19 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges