Marché de Noël de GUERIGNY Guérigny
Marché de Noël de GUERIGNY Guérigny samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël de GUERIGNY
Marché Couvert + chapiteau Guérigny Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
Marché de noël ,artisanat, produits des terroirs, crêpes, vin chaud ,chocolat chaud, vins, huitres, foie gras, champagne, bière, chocolats, miel, gaufres présence du père noël ,photos avec le père noël etc. .
Marché Couvert + chapiteau Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 31 85 guerignyenfete58@gmail.com
English : Marché de Noël de GUERIGNY
German : Marché de Noël de GUERIGNY
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël de GUERIGNY Guérigny a été mis à jour le 2025-11-19 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges