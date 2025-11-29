Marché de Noël de Gueugnon Rue des Tilleuls Gueugnon

Marché de Noël de Gueugnon

Rue des Tilleuls Hall des Expositions Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 20:00:00

2025-11-29 2026-11-28

Le Marché de Noël de Gueugnon aura lieu pour la 33e édition du 29 au 30 novembre 2025.

Vous y trouverez tous les ingrédients nécessaires pour préparer vos repas de fête mais également de quoi passer un bon moment avec de nombreux exposants et des animations pour petits et grands. C’est aussi l’occasion d’y trouver des idées cadeaux ou des spécialités culinaires.

Notre invité cette année Gérard Barsé champion d’Europe de sucre d’art, fera une pièce en chocolat

Présence du père Noël.

Dédicaces avec les auteurs, caricatures, mascottes, modélisme ferroviaire, courses et challenges sur circuit de voitures miniatures….

Samedi soirée dîner spectacle cabaret 38€ sur réservation.

Bar et restauration sur place les midis.

Samedi de 10h à 20h

Dimanche de 10h à 19h

Entrée 2€ à partir de 16 ans

Gratuit de 12h à 13h samedi et dimanche. .

