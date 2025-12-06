Marché de Noël de Hangenbieten Hangenbieten
Marché de Noël de Hangenbieten Hangenbieten samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël de Hangenbieten
allée Charles Frédéric Gerhardt Hangenbieten Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
La magie de Noël s’invite à Hangenbieten. Venez vivre un moment convivial et chaleureux autour de nombreux artisans et créateurs locaux.
Restauration sur place, animations pour les enfants. 0 .
allée Charles Frédéric Gerhardt Hangenbieten 67980 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 01 27
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël de Hangenbieten Hangenbieten a été mis à jour le 2025-11-18 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg