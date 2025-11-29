Marché de Noël de Hoenheim Hœnheim

16 rue des Vosges Hœnheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Loin de l’agitation urbaine, le marché de Noël qui prendra ses quartiers à la salle des fêtes permettra de faire tranquillement et au chaud ses achats de cadeaux. Au fil des nombreux stands, le public trouvera un beau choix d’objets, à tous les prix, pour faire des heureux à Noël bijoux, cartes de vœux, sacs, miel, bougies…

Une petite restauration sera assurée (café, gâteaux et petits plats) et l’école municipale de musique apportera, le dimanche, les touches d’ambiance de saison. 0 .

16 rue des Vosges Hœnheim 67800 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 19 23 60

