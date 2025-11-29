Marché de Noël de Holtzheim Holtzheim

Marché de Noël de Holtzheim

place du Lieutenant Lespagnol Holtzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Holtzheim revêt ses habits de fête avec ce marché de Noël solidaire et artisanal qui se tient chaque année, le temps d’un week-end.

On y découvre une vingtaine de stands proposant des articles de Noël, des objets de décoration et des créations qui feront de beaux cadeaux. Pour agrémenter cette sortie, un programme d’animations et des nombreux concerts sont proposés. Un week-end chaleureux et convivial en perspective ! 0 .

place du Lieutenant Lespagnol Holtzheim 67810 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 78 05 84

