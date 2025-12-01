Marché de Noël de Honfleur Honfleur

Marché de Noël de Honfleur Honfleur samedi 20 décembre 2025.

Marché de Noël de Honfleur

Place de l’Hôtel de Ville Honfleur Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-20 10:00:00

fin : 2026-01-04 20:00:00

2025-12-20

Une manifestation qui donne une couleur “sports d’hiver” à notre belle station balnéaire !

Un cadre chaleureux pour se retrouver autour des braseros et partager un moment de détente conviviale.

Animations, marché de Noël, Petit carrousel, présence du Père Noël, spectacle. .

Place de l'Hôtel de Ville Honfleur 14600 Calvados Normandie

English : Marché de Noël de Honfleur

An event that adds a touch of ?winter sports? to our beautiful seaside resort!

German : Marché de Noël de Honfleur

Eine Veranstaltung, die unserem schönen Badeort eine « Wintersport »-Farbe verleiht!

Italiano :

Un evento che dà alla nostra bella località balneare un sapore invernale!

Espanol :

Un acontecimiento que da a nuestra hermosa estación balnearia un sabor a deporte de invierno

