Marché de Noël de Honfleur Honfleur
Marché de Noël de Honfleur Honfleur samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël de Honfleur
Place de l’Hôtel de Ville Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-20 10:00:00
fin : 2026-01-04 20:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Une manifestation qui donne une couleur “sports d’hiver” à notre belle station balnéaire !
Un cadre chaleureux pour se retrouver autour des braseros et partager un moment de détente conviviale.
Animations, marché de Noël, Petit carrousel, présence du Père Noël, spectacle. .
Place de l’Hôtel de Ville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 88 00
English : Marché de Noël de Honfleur
An event that adds a touch of ?winter sports? to our beautiful seaside resort!
German : Marché de Noël de Honfleur
Eine Veranstaltung, die unserem schönen Badeort eine « Wintersport »-Farbe verleiht!
Italiano :
Un evento che dà alla nostra bella località balneare un sapore invernale!
Espanol :
Un acontecimiento que da a nuestra hermosa estación balnearia un sabor a deporte de invierno
L’événement Marché de Noël de Honfleur Honfleur a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Honfleur-Beuzeville