Marché de Noël de Jarnac Salle des fêtes de Jarnac Jarnac

Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-15 2025-11-16
Retrouvez le traditionnel Marché de Noël de Jarnac, organisé par l’Association des Parents d’Élèves de l’ensemble scolaire Saint Pierre, le Samedi 15 et Dimanche 16 Novembre 2025.
English :
Join us for the traditional Jarnac Christmas Market, organized by the Association des Parents d?Élèves de l?ensemble scolaire Saint Pierre, on Saturday 15th and Sunday 16th November 2025.
German :
Der traditionelle Weihnachtsmarkt von Jarnac, der von der Elternvereinigung des Schulkomplexes Saint Pierre organisiert wird, findet am Samstag, dem 15. und Sonntag, dem 16. November 2025 statt.
Italiano :
Il tradizionale mercatino di Natale di Jarnac, organizzato dall’Association des Parents d’Élèves de l’ensemble scolaire Saint Pierre, si svolgerà sabato 15 e domenica 16 novembre 2025.
Espanol :
El tradicional Mercado de Navidad de Jarnac, organizado por la Association des Parents d’Élèves de l’ensemble scolaire Saint Pierre, tendrá lugar el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre de 2025.
