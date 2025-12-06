Marché de Noël de Jouet-sur-l’Aubois Jouet-sur-l’Aubois

Place Daumy Jouet-sur-l’Aubois Cher

Gratuit

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Produits locaux, artistes, créateurs, cavalcade

Place Daumy Jouet-sur-l’Aubois 18320 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 76 43 26 accueil@mairie-jouetsurlaubois.fr

Local products, artists, creators, cavalcade

Lokale Produkte, Künstler, Schöpfer, Kavalkade

Prodotti locali, artisti, designer, cavalleria

Productos locales, artistas, diseñadores, cabalgata

