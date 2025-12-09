Marché de Noël de Jourgnac

Jourgnac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Plongez dans la magie d’un marché de Noël chaleureux et convivial ! Dès la fin d’après-midi, découvrez un village illuminé où se mêlent saveurs, artisanat et esprit de fête. Des artisans locaux vous proposeront leurs créations uniques, idéales pour dénicher de jolis cadeaux. Profitez également d’une restauration sur place pour savourer des gourmandises de saison. Un défilé de tracteurs décorés apportera une touche originale et festive, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Une collecte de jouets sera organisée afin d’offrir un Noël plus joyeux aux enfants dans le besoin. Un rendez-vous familial incontournable pour partager la féerie des fêtes ! .

Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.jourgnac@gmail.com

English : Marché de Noël de Jourgnac

L’événement Marché de Noël de Jourgnac Jourgnac a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Val de Vienne