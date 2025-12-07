Marché de Noël de Jullianges Salle polyvalente Jullianges

Marché de Noël de Jullianges

Salle polyvalente 2 rue de la Colonie Jullianges Haute-Loire

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Un marché de Noël artisanal où pourrez trouver vêtements, parfums, produits bien-être et d’entretien de la maison, articles de couture, décorations en bois et en résine, couronnes de Noël, macramé, bijoux, bougies, livres, moules en silicone, vitraux…

Salle polyvalente 2 rue de la Colonie Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 50 54 33

English :

An artisanal Christmas market where you can find clothes, perfumes, wellness and home care products, sewing items, wood and resin decorations, Christmas wreaths, macramé, jewelry, candles, books, silicone molds, stained glass…

German :

Ein handwerklicher Weihnachtsmarkt, auf dem Sie Kleidung, Parfüms, Wellness- und Haushaltsprodukte, Näharbeiten, Holz- und Kunstharzdekorationen, Weihnachtskränze, Makramee, Schmuck, Kerzen, Bücher, Silikonformen, Glasmalerei usw. finden können.

Italiano :

Un mercatino dell’artigianato natalizio dove trovare abiti, profumi, prodotti per il benessere e la cura della casa, articoli per il cucito, decorazioni in legno e resina, ghirlande natalizie, macramè, gioielli, candele, libri, stampi in silicone, vetri colorati…

Espanol :

Un mercadillo navideño de artesanía en el que podrá encontrar ropa, perfumes, productos de bienestar y cuidado del hogar, artículos de costura, adornos de madera y resina, coronas de Navidad, macramé, bisutería, velas, libros, moldes de silicona, vidrieras…

