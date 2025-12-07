Marché de Noël de Ker Uhel Lannion
Marché de Noël de Ker Uhel
Place St-Yves Lannion Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-07 13:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-07
Artisanat, animations, ateliers créatifs, spectacle de feu, tombola, musique, tours de calèche… .
Place St-Yves Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 48 75 08
