Marché de Noël de Ker Uhel Lannion

Marché de Noël de Ker Uhel

Place St-Yves Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-07 13:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-07

Artisanat, animations, ateliers créatifs, spectacle de feu, tombola, musique, tours de calèche… .

Place St-Yves Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 48 75 08

