Marché de Noël de Kingersheim le marché se recycle ! Kingersheim

Marché de Noël de Kingersheim le marché se recycle !

4 rue Pierre de Coubertin Kingersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-11-28 11:00:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Le marché de Noël de Kingersheim propose des produits uniquement réalisés avec des matériaux recyclés ! La décoration du site est également entièrement réalisée à la main avec uniquement des matières recyclées choisies avec minutie et les produits proposés par les 35 artisans sont faits avec des matériaux récupérés, sur le thème du réemploi. De nombreuses animations vous y attendent également.

Découvrez une nouvelle édition d'un Marché de noël résolument inscrit dans une dimension écologique et solidaire donnant la part belle au réemploi des objets. Vous y trouverez de belles décorations faites à partir de récup et de matériaux recyclés, et des associations pour sensibiliser à l'environnement et aider à mieux consommer.

4 rue Pierre de Coubertin Kingersheim 68260 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 57 06 66 ccvaking@kingersheim.fr

English :

The Kingersheim Christmas market features products made exclusively from recycled materials! The site is also decorated entirely by hand, using only meticulously selected recycled materials, and the products offered by the 35 artisans are made with recycled materials, on the theme of reuse. There’s plenty of entertainment on offer too.

German :

Der Weihnachtsmarkt in Kingersheim bietet Produkte an, die ausschließlich aus recycelten Materialien hergestellt werden! Die Dekoration des Geländes ist ebenfalls vollständig handgefertigt und besteht ausschließlich aus sorgfältig ausgewählten Recyclingmaterialien. Die von den 35 Kunsthandwerkern angebotenen Produkte sind aus wiederverwendeten Materialien hergestellt und stehen unter dem Motto der Wiederverwendung. Außerdem erwarten Sie dort zahlreiche Animationen.

Italiano :

Il mercatino di Natale di Kingersheim presenta prodotti realizzati interamente con materiali riciclati! Anche il sito è decorato interamente a mano, utilizzando solo materiali riciclati accuratamente selezionati, e i prodotti offerti dai 35 artigiani sono realizzati con materiali riciclati, sul tema del riutilizzo. L’offerta è ricca di intrattenimenti.

Espanol :

El mercado navideño de Kingersheim presenta productos fabricados íntegramente con materiales reciclados Además, el recinto está decorado totalmente a mano con materiales reciclados cuidadosamente seleccionados, y los productos que ofrecen los 35 artesanos están hechos con materiales reciclados, bajo el lema de la reutilización. Y no faltan las animaciones.

