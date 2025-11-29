Marché de Noël de Koestlach Kœstlach
Marché de Noël de Koestlach Kœstlach samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël de Koestlach
Place de l’Eglise Kœstlach Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-11-29 16:00:00
fin : 2025-12-07 20:00:00
2025-11-29 2025-12-06
Venez passez un bon et chaleureux moment au marché de noël de Koeslach
Place au Marché de noël de Koestlach !!
Venez partager la magie de Noël dans une ambiance chaleureuse, au cœur de notre village, avec ses petits chalets en bois, ses sapins décorés et ses animations féeriques.
Exposants locaux.
Organisé par l’association Koest’Anim. Infos et réservation de stands koestanim@gmail.com .
koestanim@gmail.com
English :
Come and have a great time at the Koeslach Christmas market!
German :
Verbringen Sie einen schönen und gemütlichen Moment auf dem Weihnachtsmarkt in Koeslach
Italiano :
Venite a divertirvi al mercatino di Natale di Koeslach!
Espanol :
¡Ven y pásalo en grande en el mercado navideño de Koeslach!
