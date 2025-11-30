Marché de Noël de la Brasserie de Trévarn Lieu-dit Trévarn Saint-Urbain

Marché de Noël de la Brasserie de Trévarn

Lieu-dit Trévarn Brasserie de Trévarn Saint-Urbain Finistère

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

Rendez-vous pour le second marché de Noël de la brasserie !

12 exposants, producteurs et artisans locaux seront présent pour vous proposer leurs créations.

11h00 Contes pour enfants (5 à 99 ans).

16h00 Concert de la chorale de Logonna Daoulas Les grangines (Chants du monde).

Toute la journée

Vente à emporter de nos bières et coffrets, le bar de la brasserie sera aussi ouvert toute la journée avec des petites pépites à venir découvrir au bec !

C’est le retour aussi de la bière chaude et de la soupe à l’oignon (à la bière!) et Bretzel.

Cette année, les parents de l’école Diwan de Plougastel seront là pour tenir un stand crêpes (salées/sucrées).

Et pour l’occasion, nous mettons à disposition un espace enfant dans l’ancienne brasserie ou aura lieu le conte (coloriage, jeux/jouets…). .

Lieu-dit Trévarn Brasserie de Trévarn Saint-Urbain 29800 Finistère Bretagne +33 6 82 29 70 30

