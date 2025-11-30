Marché de Noël de la Brasserie de Trévarn Lieu-dit Trévarn Saint-Urbain
Marché de Noël de la Brasserie de Trévarn Lieu-dit Trévarn Saint-Urbain dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël de la Brasserie de Trévarn
Lieu-dit Trévarn Brasserie de Trévarn Saint-Urbain Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Rendez-vous pour le second marché de Noël de la brasserie !
12 exposants, producteurs et artisans locaux seront présent pour vous proposer leurs créations.
11h00 Contes pour enfants (5 à 99 ans).
16h00 Concert de la chorale de Logonna Daoulas Les grangines (Chants du monde).
Toute la journée
Vente à emporter de nos bières et coffrets, le bar de la brasserie sera aussi ouvert toute la journée avec des petites pépites à venir découvrir au bec !
C’est le retour aussi de la bière chaude et de la soupe à l’oignon (à la bière!) et Bretzel.
Cette année, les parents de l’école Diwan de Plougastel seront là pour tenir un stand crêpes (salées/sucrées).
Et pour l’occasion, nous mettons à disposition un espace enfant dans l’ancienne brasserie ou aura lieu le conte (coloriage, jeux/jouets…). .
Lieu-dit Trévarn Brasserie de Trévarn Saint-Urbain 29800 Finistère Bretagne +33 6 82 29 70 30
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël de la Brasserie de Trévarn Saint-Urbain a été mis à jour le 2025-11-12 par OT LANDERNEAU DAOULAS