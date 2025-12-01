Marché de Noël de la Brasserie des Regards Jardin des Petites Rigoles Paris

Comme chaque année la Brasserie des Regards organise un marché de Noël, en face de la brasserie, le 13 décembre de 14h à 22h.

Au programme : concerts, cadeaux, bières chaudes, HotDog & goûters et plein d’autres surprises. Le marché de Noël aura lieu de 14 à 19h et les concerts de 16h à 22h.

Des associations, artisans, et artistes viendront exposer leurs stands au marché et proposer des supers produits.

Seront accueillis : Veni Verdi, Le Paysan Urbain, Les Invasifs, Racine pépinière engagée, Pépins Production, Faire Vivant, Extra Badges, IRR Céramique, Coclic Cosmétiques, LaboFabrik, Poli, Jipé, Pama, Mathipi, Claudine

Arras, Néa

Borgel et le Centre

Social 20ème.

Comme d’habitude, des concerts durant cette journée pour passer un moment convivial avec tout le monde :

16h30 à 17h30 Fanfare « Les Tapages »

18h à 18h30 Chorale « La Chorale du Dimanche »

18h30 à 19h30 Chorale Rock « L’Echo Râleur »

Et pour finir jusque 22h un DJ set dans une ambiance disco/funk pour rester bien chauffés.

La Brasserie Associative des Regards organise un marché de Noël le 13 décembre face à la brasserie. De nombreux Parisculteurs y proposeront de la vente de plantes produites localement : Veni Verdi, Racines, Paysans Urbains, Pépins Prod, Les Invasifs. Seront également présents des illustrateurs, peintres, potiers, cosmétiques, recyclerie, etc. et de nombreux concerts.

Le samedi 13 décembre 2025

de 14h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T15:00:00+01:00

fin : 2025-12-13T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T14:00:00+02:00_2025-12-13T22:00:00+02:00

Jardin des Petites Rigoles 42, rue des Cascades 75020 Paris