Marché de Noël de la Bussière Flagey-lès-Auxonne

Marché de Noël de la Bussière

Ferme de la Bussière Flagey-lès-Auxonne Côte-d’Or

Tarif :

Gratuit

Date :

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 12:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Marché de producteurs et d’artisans locaux .

Ferme de la Bussière Flagey-lès-Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté ferme.la.bussiere@gmail.com

