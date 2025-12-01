Marché de Noël de la Bussière Flagey-lès-Auxonne

Marché de Noël de la Bussière Flagey-lès-Auxonne samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël de la Bussière

Ferme de la Bussière Flagey-lès-Auxonne Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 12:30:00

2025-12-13

Marché de producteurs et d’artisans locaux   .

Ferme de la Bussière Flagey-lès-Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   ferme.la.bussiere@gmail.com

English : Marché de Noël de la Bussière

