Marché de Noël de la Calade Uzerche

Marché de Noël de la Calade
14 Rue de la Justice Uzerche Corrèze
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Editions, affiches, céramique, artisanat.
Gâteaux, chocolat et vin chaud. .
14 Rue de la Justice Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 21 36 71 lacalade@protonmail.com
