Marché de Noël de la Calade

14 Rue de la Justice Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Editions, affiches, céramique, artisanat.

Gâteaux, chocolat et vin chaud. .

14 Rue de la Justice Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 21 36 71 lacalade@protonmail.com

English : Marché de Noël de la Calade

German : Marché de Noël de la Calade

Italiano :

Espanol : Marché de Noël de la Calade

L’événement Marché de Noël de la Calade Uzerche a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Terres de Corrèze