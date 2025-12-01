Marché de Noël de la Cale ESPACE SAINT JULIEN Laval

Marché de Noël de la Cale

ESPACE SAINT JULIEN 14 Rue Sainte-Anne Laval Mayenne

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Venez découvrir notre marché de Noël ainsi que les 6 créatrices qui seront présentes ! Profitez en pour déguster un bon vin chaud avant de repartir !

Lors de ce marché découvrez les créations que les résidents du Logis ont réalisées tout au long de l’année. L’argent des créations vendues servira pour organiser des sorties pour les résidents. Cette année nous avons invité 6 créatrices Mayennaises pour l’occasion, nous sommes ravies de pouvoir les mettre en lumière. .

ESPACE SAINT JULIEN 14 Rue Sainte-Anne Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 52 98 02 45 m.dubois@espacesaintjulien.org

English :

Come and discover our Christmas market and the 6 designers who will be present! Enjoy a glass of mulled wine before you go!

German :

Entdecken Sie unseren Weihnachtsmarkt und die 6 Kreativen, die anwesend sein werden! Genießen Sie einen Glühwein, bevor Sie sich wieder auf den Heimweg machen!

Italiano :

Venite a scoprire il nostro mercatino di Natale e i 6 designer che saranno presenti! Godetevi un bicchiere di vin brulé prima di partire!

Espanol :

Venga a descubrir nuestro mercado navideño y a los 6 diseñadores que estarán allí ¡Disfruta de un vaso de vino caliente antes de irte!

L’événement Marché de Noël de la Cale Laval a été mis à jour le 2025-11-20 par LAVAL TOURISME