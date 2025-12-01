MARCHÉ DE NOËL DE LA CANOURGUE Salle des fêtes La Canourgue

MARCHÉ DE NOËL DE LA CANOURGUE Salle des fêtes La Canourgue samedi 20 décembre 2025.

MARCHÉ DE NOËL DE LA CANOURGUE

Salle des fêtes Place du Pré Commun La Canourgue Lozère

Marché de Noël de la Canourgue de 15 h à 21h à la salle des fêtes.

Stand de produits locaux et artisanaux en tout genre pour des cadeaux originaux.

Programme à venir…

Possibilité de restauration et buvette ainsi que diverses animations sur place.

Renseignements au 04 66 32 83 67.

Ho ho ho, mes chers amis de La Canourgue et des environs ! Préparez-vous à plonger dans la féerie du Marché de Noël de La Canourgue ! Rendez-vous de 15h à 21h pour une escapade magique parmi plus de 30 artisans locaux, mêlant gourmandises festives et merveilles artisanales… l’idéal pour faire vos emplettes pour les fêtes …

Programmation à venir…

Enfilez votre plus beau bonnet de Noël et rejoignez nous pour un moment inoubliable !

L’équipe de l’Office de Tourisme, en partenariat avec le Comité des Fêtes, vous attendent avec impatience ! .

Salle des fêtes Place du Pré Commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67 contact@aubrac-gorgesdutarn.com

English :

La Canourgue Christmas Market from 3pm to 9pm at the salle des fêtes.

Booths selling all kinds of local and artisanal products for original gifts.

Program to come…

Catering and refreshments available, as well as various on-site activities.

Information on 04 66 32 83 67.

German :

Weihnachtsmarkt in La Canourgue von 15 bis 21 Uhr in der Festhalle.

Stand mit lokalen und handwerklichen Produkten aller Art für originelle Geschenke.

Programm wird noch bekannt gegeben…

Verpflegungs- und Getränkemöglichkeiten sowie verschiedene Animationen vor Ort.

Informationen unter 04 66 32 83 67.

Italiano :

Mercatino di Natale di La Canourgue dalle 15.00 alle 21.00 nella sala del villaggio.

Bancarelle che vendono tutti i tipi di prodotti locali e artigianali per regali originali.

Programma da definire…

Sono disponibili catering e rinfreschi, oltre a una serie di intrattenimenti in loco.

Informazioni al numero 04 66 32 83 67.

Espanol :

Mercado de Navidad de La Canourgue, de 15:00 a 21:00 h, en la sala del pueblo.

Puestos de venta de todo tipo de productos locales y artesanales para regalos originales.

Programa pendiente…

Catering y refrescos disponibles, así como diversas animaciones in situ.

Información en el 04 66 32 83 67.

