Marché de Noël de la Casa Feliz Sablé-sur-Sarthe

Marché de Noël de la Casa Feliz

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Un véritable marché de Noël blotti au creux des murs en pierre de la Casa. Des ateliers gratuits, des tapas à déguster, des stands où dénicher de bons produits et petits cadeaux made in Sablé, un brasero pour se réchauffer, de jolis éclairages de Noël.

La Casa se pare de ses plus beaux atours pour vous faire vivre la magie des fêtes de Noël.

11h Ouverture en musique

Traineau de la Mère Noël

16h Spectacle pour petits et grands Le Bar à mômes (participation au chapeau)

17h30 Concert du VOUS Ensemble de Ukulélés de Saint Denis d’Anjou

19h Spectacle musical Le piano enchanteur (participation au chapeau)

Petit marché d’artisans, jeux animations, restauration légère et buvette tout au long de la journée.

Entrée libre .

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

A real Christmas market nestled in the stone walls of the Casa. Free workshops, tapas to sample, stalls where you can find great products and little gifts made in Sablé, a brazier to keep warm, and pretty Christmas lights.

German :

Ein echter Weihnachtsmarkt, der sich in die Steinmauern von La Casa schmiegt. Kostenlose Workshops, Tapas zum Probieren, Stände, an denen man gute Produkte und kleine Geschenke made in Sablé finden kann, ein Feuerkorb zum Aufwärmen, hübsche Weihnachtsbeleuchtungen.

Italiano :

Un vero e proprio mercatino di Natale immerso nelle mura di pietra della Casa. Laboratori gratuiti, tapas, bancarelle di prodotti e regali made in Sablé, un braciere per riscaldarsi e belle luci natalizie.

Espanol :

Un auténtico mercado navideño enclavado en los muros de piedra de la Casa. Talleres gratuitos, tapas, puestos de productos y regalos hechos en Sablé, un brasero para calentarse y bonitas luces navideñas.

L’événement Marché de Noël de la Casa Feliz Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-11-20 par CDT72