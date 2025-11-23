Marché de Noël de la Cathédrale Place Saint-Étienne Limoges

Marché de Noël de la Cathédrale

Place Saint-Étienne Parvis de la Cathédrale Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-12

28e édition du seul marché de Noël de France entièrement dédié à des artisans et des producteurs. Comme chaque année, il sera l’occasion d’accueillir une centaine d’exposants sélectionnés par la chambre d’Agriculture et la chambre de Métiers, et de promouvoir les multiples talents régionaux dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Au programme, des produits gastronomiques et des idées cadeaux. .

Place Saint-Étienne Parvis de la Cathédrale Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 64 71 sonia.tartiere@limoges.fr

English : Marché de Noël de la Cathédrale

German : Marché de Noël de la Cathédrale

Italiano :

Espanol : Marché de Noël de la Cathédrale

L’événement Marché de Noël de la Cathédrale Limoges a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Limoges Métropole