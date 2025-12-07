Marché de Noël de la Cergondine Hall EHPAD Vitteaux

Marché de Noël de la Cergondine

Hall EHPAD 7 rue Guéniot Vitteaux Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

L’association La Cergondine vous propose son 3éme marché de Noël, au sein de l’EHPAD DE VITTEAUX.

Plusieurs exposants seront parmi nous, ainsi qu’une buvette.

Un stand avec les créations des résidents vous sera proposé. Les fonds de ce stand seront reversés au profit des résidents de l’EHPAD. .

Hall EHPAD 7 rue Guéniot Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 15 77 75 cergondine@gmail.com

