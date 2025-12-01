Marché de Noël de La Chapelle Bâton La Chapelle-Bâton

Marché de Noël de La Chapelle Bâton La Chapelle-Bâton dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël de La Chapelle Bâton

La Chapelloire Salle polyvalente La Chapelle-Bâton Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Créateurs et producteurs

food truck Crêpes Gaufres Chichis

Buvette et Vin chaud

16h Concours de bûche de Noël

17h30 Tombola

18h30 Feu d’artifice au stade .

La Chapelloire Salle polyvalente La Chapelle-Bâton 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine traitdunionensudvienne@gmail.com

English : Marché de Noël de La Chapelle Bâton

German : Marché de Noël de La Chapelle Bâton

Italiano :

Espanol : Marché de Noël de La Chapelle Bâton

L’événement Marché de Noël de La Chapelle Bâton La Chapelle-Bâton a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou