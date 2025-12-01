Marché de Noël de La Chapelle Bâton La Chapelle-Bâton
La Chapelloire Salle polyvalente La Chapelle-Bâton Vienne
Marché de Créateurs et producteurs
food truck Crêpes Gaufres Chichis
Buvette et Vin chaud
16h Concours de bûche de Noël
17h30 Tombola
18h30 Feu d’artifice au stade .
La Chapelloire Salle polyvalente La Chapelle-Bâton 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine traitdunionensudvienne@gmail.com
