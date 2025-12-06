Marché de Noël de la Chèvrerie

Girolles Loiret

2025-12-06 10:00:00

2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Marché de Noël de la Chèvrerie

Vous serez encore gâtés cette année au marché de Noël à la Chèvrerie de la Petite Brosse à Girolles avec un marché de producteurs et créateurs locaux, vente de sapins, ateliers divers, visite de la ferme, présence du Père Noël à 10 h 30, 12 h, 14 h 30 et 16 h 30 ! Ne manquez pas ce rendez-vous ! .

Girolles 45120 Loiret Centre-Val de Loire fermedelapetitebrosse@gmail.com

English :

La Chèvrerie Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt in der Chèvrerie

Italiano :

Mercatino di Natale di La Chèvrerie

Espanol :

Mercado de Navidad de La Chèvrerie

