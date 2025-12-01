Marché de Noël de la Cité Plantagenêt

Place St-Michel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 14:00:00

fin : 2025-12-24 23:00:00

Date(s) :

2025-12-18

Cette année, la commune libre de la cité Plantagenet organise sont premier marché de Noël à la cathédrale.

Soirée de lancement le 17 décembre . .

Place St-Michel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 75 81 21 43

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de la Cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Le Mans