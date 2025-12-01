Marché de Noël de la Cité Plantagenêt Le Mans
Marché de Noël de la Cité Plantagenêt Le Mans jeudi 18 décembre 2025.
Marché de Noël de la Cité Plantagenêt
Place St-Michel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 14:00:00
fin : 2025-12-24 23:00:00
Date(s) :
2025-12-18
Cette année, la commune libre de la cité Plantagenet organise sont premier marché de Noël à la cathédrale.
Soirée de lancement le 17 décembre . .
Place St-Michel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 75 81 21 43
