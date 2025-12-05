Marché de Noël de La Clarté Perros-Guirec

Marché de Noël de La Clarté Perros-Guirec vendredi 5 décembre 2025.

Marché de Noël de La Clarté

La Clarté Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

2025-12-05 2025-12-07

Dans une ambiance festive et féérique, venez découvrir les quatre-vingts exposants (commerçants, artisans créateurs, associations) au marché de Noël de La Clarté. De nombreuses animations autour du thème de Noël vous seront aussi proposées.

– Feu d’artifice le vendredi 5 décembre à 20h au tertre nouveauté ! .

La Clarté Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne

