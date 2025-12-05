Marché de Noël de La Clarté Perros-Guirec
Marché de Noël de La Clarté Perros-Guirec vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël de La Clarté
La Clarté Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
Date(s) :
2025-12-05 2025-12-07
Dans une ambiance festive et féérique, venez découvrir les quatre-vingts exposants (commerçants, artisans créateurs, associations) au marché de Noël de La Clarté. De nombreuses animations autour du thème de Noël vous seront aussi proposées.
– Feu d’artifice le vendredi 5 décembre à 20h au tertre nouveauté ! .
La Clarté Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne
