Marché de noël de la Com’Pagny Dans la cour de l’école de Pagny le chateau Pagny-le-Château

Dans la cour de l’école de Pagny le chateau 2 bis route de saint jean de losne Pagny-le-Château Côte-d’Or

Début : 2025-12-12 16:30:00

2025-12-12

L’association de parents d’élèves de Pagny le Chateau organise son marché de noël en semi nocturne le vendredi 12/12/2025 de 16h30 à 22h.

Après le travail, venez boire un verre entre amis, en famille, partager une crêpe ou une portion de frites…

La magie de noël sera présente à travers les magnifiques créations de 25 exposants.

Photos avec le Père Noël

Concours du plus beau dessin

Tombola

Food Truck SAPORI

Crêpes, Gaufres, buvette avec bière et vin chaud .

