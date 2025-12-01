Marché de noël de la Com’Pagny Dans la cour de l’école de Pagny le chateau Pagny-le-Château
Marché de noël de la Com’Pagny Dans la cour de l’école de Pagny le chateau Pagny-le-Château vendredi 12 décembre 2025.
Marché de noël de la Com’Pagny
Dans la cour de l’école de Pagny le chateau 2 bis route de saint jean de losne Pagny-le-Château Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 16:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
L’association de parents d’élèves de Pagny le Chateau organise son marché de noël en semi nocturne le vendredi 12/12/2025 de 16h30 à 22h.
Après le travail, venez boire un verre entre amis, en famille, partager une crêpe ou une portion de frites…
La magie de noël sera présente à travers les magnifiques créations de 25 exposants.
Photos avec le Père Noël
Concours du plus beau dessin
Tombola
Food Truck SAPORI
Crêpes, Gaufres, buvette avec bière et vin chaud .
Dans la cour de l’école de Pagny le chateau 2 bis route de saint jean de losne Pagny-le-Château 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 37 21 50 lacompagny@outlook.fr
English : Marché de noël de la Com’Pagny
L’événement Marché de noël de la Com’Pagny Pagny-le-Château a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Rives de Saône