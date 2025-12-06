Marché de noël de La coucourde Quartier Fond Chaud La Coucourde

Marché de noël de La coucourde Quartier Fond Chaud La Coucourde samedi 6 décembre 2025.

Marché de noël de La coucourde

Quartier Fond Chaud Ecole de la Coucourde La Coucourde Drôme

Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-06 16:30:00

2025-12-06

Marché de noël dans la cour de l’école, avec le père noël, des artisans et un espace restauration
Quartier Fond Chaud Ecole de la Coucourde La Coucourde 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 08 27 

English :

Christmas market in the schoolyard, with Santa Claus, craftsmen and a food court

German :

Weihnachtsmarkt im Schulhof mit dem Weihnachtsmann, Handwerkern und einem Essensbereich

Italiano :

Mercatino di Natale nel cortile della scuola, con Babbo Natale, artigiani e un’area ristorazione

Espanol :

Mercadillo navideño en el patio del colegio, con Papá Noel, artesanos y una zona de restauración

