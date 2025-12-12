Marché de Noel de La Cour La Cour Jurançon

Marché de Noel de La Cour

Cette année encore La Cour organise Son marché de Noel durant tout un week end les 20 et 21 décembre de 10h à 19h.

Toutes vos boutiques préférées seront ouvertes: brocanteurs, café brocante, boutique de créatrice, artiste peintre, graveuses, céramiste, friperie et bien sûr la fleuriste de fleurs séchées.

D’autres créateurs, artistes, producteurs seront de la partie pour plus de choix dans l’achat de vos cadeaux de noel.

Au programme food truck, vins, boissons chaudes, Pâtisseries maison..le tout dans une ambiance de Noel chaleureuse avec notre forêt de sapins, de la musique.

De quoi passer un bon moment en famille ou entre amis!

On a hâte de vous voir pour finir l’année 2025 en beauté!!! .

La Cour 1 Avenue Henri IV Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 41 17 14 lacourjurancon64@gmail.com

